Екатеринбург, , 13:41 — REGNUM Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил меру пресечения гражданину, обвиняемому в нарушении Правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух человек. Он останется в следственном изоляторе до 12 февраля 2020 года.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия. Также суд отклонил ходатайство защиты обвиняемого о смягчении меры пресечения на домашний арест.

Как сообщало ИА REGNUM, дорожно-транспортное происшествие произошло 4 августа в Екатеринбурге на улице Малышева. В то утро водитель автомобиля «КИА» на большой скорости врезался в стоящие на перекрёстке машины. В результате ДТП погибли два человека. Сам водитель «КИА» получил травмы.

Отметим, что ДТП вызвало широкий общественный резонанс.

По факту гибели двух человек возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ. Вскоре после выписки из больницы виновнику ДТП были предъявлены обвинения, и суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте обвиняемого.