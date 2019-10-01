Гонконг, Китай, , 13:31 — REGNUM В Гонконге из-за проходящих в городе протестов эвакуировали парламент, говорится 1 октября в заявлении, опубликованном на сайте городского правительства.

«Секретариат законодательного собрания издал красное предупреждение. От всего персонала требуется немедленно эвакуироваться из комплекса», — говорится в заявлении.

Напомним, сегодня, 1 октября, в день празднования 70-летия образования КНР в Гонконге принимаются усиленные меры безопасности и сокращаются масштабы мероприятий в связи с заявленными крупными митингами. Так, в городе закрыт ряд торговых центров и станций метро.

Сегодня в Гонконге в очередной раз сотни людей вышли на улицы на акции протеста против властей, полиция впервые применила боевое оружие против демонстрантов.

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