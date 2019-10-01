Екатеринбург, , 13:23 — REGNUM Судебный залог, внесённый после задержания в Таиланде за гражданина России, не поможет ему вернуться на родину. Об этом сообщили в посольстве РФ в Таиланде информационному порталу Е1.

«Освобождение под залог не означает, что дело закроют. Скорее всего, пока дело не будет закрыто, выезд из страны ему будет запрещен», — сообщили в посольстве.

Как сообщало ИА REGNUM, турист из Екатеринбурга был задержан в Таиланде после того, как решил разыграть местных жителей, вручив им сувенирные «деньги».

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В итоге гражданину грозит суд, после которого его могут арестовать, и следствие. В свою очередь родственники и друзья екатеринбуржца пытаются собрать сумму, необходимую для внесения залога.

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