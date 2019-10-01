Село Чесма, Челябинская область, 1 октября 2019, 13:07 — REGNUM В челябинском Чесменском районе скончался один из жителей Оренбуржья, ехавших из Сургута и попавших в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба минздрава.
Гражданин был госпитализирован в крайне тяжёлом состоянии. Умер он в реанимации.
Как сообщало ИА REGNUM, рано утром 30 сентября автобус с вахтовиками врезался в грузовик. Один человек погиб. Ещё пятеро получили травмы.
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