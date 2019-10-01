Екатеринбург, , 13:09 — REGNUM Супруга задержанного в Таиланде жителя Екатеринбурга попросила финансовой помощи у друзей и знакомых на уплату судебного залога. Просьбу о помощи женщина разместила в социальных сетях.

Как сообщает информационный портал Е1, супруга задержанного также находится в Таиланде и ждёт решения суда. По словам подруги семьи необходимо собрать около миллиона рублей, чтобы оплатить залог, который позволит выйти на свободу на время ведения следствия.

Как сообщало ИА REGNUM, туриста из Екатеринбурга задержали в Таиланде после того, как он подарил местным жителям игрушечные деньги «банка приколов». Однако местные жители не оценили юмор жителя России и сообщили в полицию, после чего туриста арестовали.

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