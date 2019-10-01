Соледар, ДНР, 1 октября 2019, 13:06 — REGNUM Украинские формирования открыли огонь по ремонтникам, приехавшим восстанавливать электроснабжение посёлка Коминтерново, сообщили 1 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Помимо работников коммунальных служб, под огнём оказались представители СЦКК, Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и Международного Комитета Красного Креста (МККК).
В результате обстрела никто не пострадал. Представители СЦКК обратились к украинской стороне с требованием прекратить огонь и предоставить дополнительные гарантии безопасности.
Напомним, за минувшие сутки зафиксированы 15 обстрелов территории ДНР со стороны ВСУ. Украинские формирования выпустили 54 единицы боеприпасов, рассказали в СЦКК.
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