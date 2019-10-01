Соледар, ДНР, , 13:06 — REGNUM Украинские формирования открыли огонь по ремонтникам, приехавшим восстанавливать электроснабжение посёлка Коминтерново, сообщили 1 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Помимо работников коммунальных служб, под огнём оказались представители СЦКК, Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и Международного Комитета Красного Креста (МККК).

«Сегодня ремонтные бригады при координации и содействии оперативной группы представительства ДНР в СЦКК, СММ ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста выехали на место работ по восстановлению электроснабжения в село Коминтерново. Несмотря на ранее согласованный режим тишины, ВСУ открыли огонь с применением стрелкового оружия», — сказано в сообщении.

В результате обстрела никто не пострадал. Представители СЦКК обратились к украинской стороне с требованием прекратить огонь и предоставить дополнительные гарантии безопасности.

Напомним, за минувшие сутки зафиксированы 15 обстрелов территории ДНР со стороны ВСУ. Украинские формирования выпустили 54 единицы боеприпасов, рассказали в СЦКК.

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