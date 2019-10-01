Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область, , 13:01 — REGNUM Власти Ленинска-Кузнецкого обсудили текущую ситуацию в районе улицы Воронежской, где ранее произошёл взрыв метана в жилом секторе. Об этом на своей странице в социальной сети Instagram рассказал глава города Константин Тихонов.

https://www.instagram.com/p/B3EYm9wHQsz/

«Специалисты ГУ МЧС России по Кемеровской области сообщили, что на сегодня обследовано более 400 домов, замеры показывают, что газа метана в жилом секторе нет», — написал он.

По словам Тихонова, специалисты выполнили принудительную дегазацию пласта, пробурили восемь изыскательских скважин, провели электроразведку пласта. Сейчас ведутся работы по монтажу мощной дегазационной установки.

«Специалисты сообщили, что причиной выхода метана на поверхность стал факт незаконного вскрытия сборщиками металлолома шурфа старой шахты, из-за которого произошло перемещение воздушных масс и выдаваливание воздухом метана на поверхность — в жилые дома. Материалы переданы в следственные органы», — уточнил глава города.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 сентября при взрыве газа в частном доме Ленинска-Кузнецка пострадала 63-летняя женщина. Отмечалось, что в подвале дома мог скопиться газ метан. Позже пострадавшая скончалась в больнице.

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