Самара, , 13:23 — REGNUM Более 10 тонн рыбы было изъято на территории Самарской области сотрудниками правоохранительных органов в ходе операции «Нерест — 2019». Об этом 1 октября сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.

По словам правоохранителей, всего было проведено 167 проверок, в ходе которых стражи порядка выявили 672 нарушения, изъяли более 10 тонн рыбы, порядка 6000 орудий лова и 136 единиц водных транспортных средств.

Кроме этого, за незаконную ловлю рыбы было возбуждено 30 уголовных дел.

На воде стражи порядка провели 538 рейдов. В результате было изъято 165 орудий лова, 25 многоходовых ловушек и порядка 2 тонн рыбы. Сотрудники правоохранительных органов также составили 13 протоколов об административном правонарушении по ст. 8.37 КоАП РФ.

Кроме того, полицейские провели 464 рейда по прекращению незаконной реализации водных биологических ресурсов на территории Самарской области. В ходе данных мероприятий было составлено 93 административных протокола по ч.1 ст. 14.1 КоАП РФ.