Москва, , 12:51 — REGNUM В Москве совершено вооружённое нападение на сотрудника Следственного комитета РФ. Неизвестный с холодным оружием напал на него у проходной главного здания ведомства в Техническом переулке. Об этом сегодня, 1 октября, сообщила официальный представитель следственного ведомства Светлана Петренко.

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Она уточнила, что ранение сотрудник одного из подразделений центрального аппарата СК России получил при исполнении служебных обязанностей по организации приёма граждан.

В настоящее время нападавший задержан, с ним проводятся следственные действия, сообщает ТАСС. Пострадавший с тяжёлым ранением доставлен в больницу для оказания экстренной медицинской помощи.

Добавим, что в настоящее время ему проводится операция. Однако медики пока дают неутешительные прогнозы.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре нарушитель общественного порядка напал на двух полицейских на юго-западе Москвы. Он распылил в лицо стражам порядка газ из баллончика и попытался скрыться. Подозреваемого позднее задержали.

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