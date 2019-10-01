Тюмень, , 12:45 — REGNUM В Тюмени жители домов частного сектора на улице Полевой оказались буквально замурованными из-за капитального ремонта дороги. Подрядчики засыпали ворота и калитки щебнем на несколько сантиметров выше прежнего, тем самым заблокировав двери, ворота, калитки, сообщает 72.ru.

Более всего возмущены частники, чьи ворота работают на автоматике. Дорожные рабочие на негодование сообщают, что действуют согласно проекту.

В городской администрации Тюмени считают, что ситуация поправима, жильцами с улицы Полевой необходимо лишь обратиться к подрядчикам, укладывающим дорогу.