Владивосток, , 12:50 — REGNUM Приморская погранслужба обнаружила в территориальных водах России Японского моря новых браконьеров из КНДР. Об этом сообщило 1 октября ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Как сообщает агентство, с 28 по 30 сентября российские пограничники задержали 87 рыбаков из Северной Кореи, которые на одиннадцати судах осуществляли незаконный вылов рыбы.

Как передавало ИА REGNUM, 17 сентября во время задержания северокорейских браконьеров один из экипажей судна напал на досмотровую группу российских пограничников. Сообщалось о четверых раненых со стороны погранслужбы, в том числе, один получил пулевое ранение.

Нападавшие были задержаны и доставлены в Находку. Десятерых рыбаков Находкинский городской суд арестовал на время проведения следствия.