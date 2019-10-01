Рязань, , 12:38 — REGNUM Житель Рязани пытался устроить взрыв в собственной квартире, в одном из домов по улице Братиславской. Хозяина жилья задержали сотрудники вневедомственной охраны территориального Управления Росгвардии, сообщили 1 октября в пресс-службе ведомства.

Сообщение о неадекватном мужчине поступило в Росгвардию из дежурной части полиции 30 сентября около 21:00. Хозяин жилья открыл газ и собирался устроить взрыв.

Нарушителя задержали и передали полицейским. По факту происшествия проводится проверка.