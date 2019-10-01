Кызыл, , 12:31 — REGNUM В Тоджинском районе Тувы произошёл несчастный случай с 11-летним подростком. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, поступившему в больницу мальчику врачи поставили диагноз отравление газом.

«В ходе разбирательства установлено, что подросток, купив баллон для заправки зажигалок, и, вдыхая пары газа, потерял сознание», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что пагубная привычка вдыхать или даже пить газ для зажигалок распространяется среди подростков в республике. Причины этого, по мнению правоохранителей, в его доступности и эффекте опьянения.

В МВД также призвали родителей быть бдительными по отношению к детям, даже если они не пьют не курят, поскольку этот вид токсикомании очень быстро вызывает привыкание.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября в больницу были доставлены сразу двое мальчиков, отравившиеся газом от газовых баллонов.

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