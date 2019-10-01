Бангкок, , 12:38 — REGNUM Российский гражданин был задержан полицией Таиланда после того, как подарил местным жителям игрушечные деньги. Об этом написала в Instagram супруга туриста Вадима В.

«Неудачно пошутил. Купил детям игрушечные баксы играть, подарил местным», — написала женщина.

Тайцы, по словам женщины, шутку не оценили и пожаловались правоохранителям. Мужчине назначен суд, против него выдвинуты серьезные обвинения.

Вадим В. приехал отдыхать в Таиланд из Екатеринбурга. Посольство России в Таиланде знает о произошедшем, дипломаты выясняют подробности, сообщает уральский портал Е1.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее у российских туристов в Турции нашли чемодан с едой. Они пытались забрать с собой продукты, когда выезжали из отеля.

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