Ростов-на-Дону, , 12:32 — REGNUM В Ростове-на-Дону в ночь на 1 октября неизвестные выбросили тело мужчины. По предварительной информации, он был убит.

ЧП произошло на улице Портовой в Железнодорожном районе донской столицы. Тело мужчины с пакетом на голове выбросили из проезжающей иномарки.

Как сообщает портал 1Rnd.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в розыск объявлен автомобиль BMW чёрного цвета.

ИА REGNUM ранее сообщало, что подобное ЧП случилось в феврале текущего года. У больницы скорой медицинской помощи было оставлено двое пострадавших от огнестрельных ранений, один из них скончался.