Курск, , 12:24 — REGNUM В Курской области завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть четырех человек. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

По данным следствия, в сентябре 2018 года 39-летний житель частного дома в селе Горохово Юргамышского района, где также проживала его гражданская супруга и три маленьких ребёнка, сам пытался отремонтировать электропроводку. Он грубо нарушил правила устройства электроустановок. В январе 2019 года из-за неполадок в электросети дом загорелся. Женщина и трое её малолетних детей погибли в огне.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». После утверждения обвинительного заключения дело отправили в суд.