Одесса, Украина, , 12:28 — REGNUM Три самолёта были вынуждены уйти на запасные аэродромы из-за сильного северо-западного ветра в районе аэропорта Одессы, сообщило 1 октября местное издание «Думская».

Самолёт рейса «Рига — Одесса» был вынужден развернуться и улететь в киевский аэропорт Борисполь. Пилоты самолёта Turkish Airlines провели около получаса в зоне ожидания, а затем направились в аэропорт Кишинёва. Позже самолёт украинской компании SkyUP, летевший из Египта, также был вынужден сесть в Борисполе.

Как сообщало издание «Экономическая правда», ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что прямое авиасообщение между Россией и Украиной «опасно для украинцев», поскольку страны якобы находятся в состоянии войны.

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