Ростов-на-Дону, , 12:38 — REGNUM В автотранспортной компании, которая занимается пассажирскими перевозками по маршруту Ростов-на-Дону — Батайск и обратно, опровергли появившуюся информацию о том, что водитель одного из автобусов высадил подростка на трассе.

«Это что-то из области фантастики. В автобусе может стать плохо не только ребёнку, но и пожилому человеку. В таких случаях мы всегда вызываем «скорую». Водитель обязан это сделать. О том, чтобы бросить ребенка на трассе одного и не оказать ему помощь, не может быть и речи. Мы даже детей-безбилетников не высаживаем, а в этом случае — тем более», — цитирует издание «Батайское время» замдиректора по пассажирским перевозкам АТП-1 Наталью Майдибор.

Однако в компании пообещали разобраться в ситуации и выяснить, имел ли место быть подобный случай.

Напомним, ранее появилась информация о том, что водитель пассажирского автобуса, следовавшего из Батайска в Ростов-на-Дону, высадил ребёнка на трассе. При этом школьнику в душном транспорте стало плохо. Об этом сообщили очевидцы местному изданию.

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