Чебоксары, , 12:20 — REGNUM В Чувашии завершено расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека») в отношении 33-летнего бывшего стажера по должности участкового уполномоченного межмуниципального отдела полиции. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по республике.

Следствие установило, что в июне текущего года в одном из населенных пунктов мужчина ехал за рулем легкового автомобиля со скоростью «не менее 100 километров в час». В результате он не справился с управлением, а автомобиль выехал с дороги и несколько раз перевернулся.

На заднем сиденье автомобиля находилась 14-летняя девушка которая получила тяжелые травмы.

«Причастность обвиняемого к инкриминируемому деянию подтверждается его признательными показаниями, показаниями потерпевшей и свидетелей, а также заключениями проведенных по уголовному делу медицинских и автотехнической судебных экспертиз… После совершения дорожно-транспортного происшествия МВД по Чувашии расторгло срочный трудовой договор со стажером», — подчеркнули в управлении.

Уголовное дело для рассмотрения по существу передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года в Чебоксарах завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника полиции, который обещал горожанке за деньги «поспособствовать» в вынесении решения об отказе в возбуждении против неё уголовного дела. По данным следствия, которое вело СУ СКР по Чувашии, злоумышленник при пособничестве своего знакомого ввел горожанку в заблуждение относительно возможности привлечения женщины и её родственников к уголовной ответственности «за мошенничество по сфабрикованному против них заявлению».