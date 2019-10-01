Ростов-на-Дону, , 12:18 — REGNUM В Ростовской области водитель пассажирского автобуса, следовавшего из Батайска в Ростов-на-Дону, высадил ребёнка на трассе. Очевидцы сообщают, что школьнику в душном транспорте стало плохо.

Случай произошёл утром 30 сентября на трассе, соединяющей областной центр с городом-спутником. Подросток ехал на занятия в музыкальную школу. Местная жительница, оказавшая помощь 14-летнему ребёнку, обратилась в редакцию местной газеты «Батайское время» и рассказала о ЧП.

«Я была шокирована историей, которую мне рассказал мальчик. С его слов, по пути в Ростов в автобусе №205 ему стало плохо, и он потерял сознание. После чего мальчика просто высадили и оставили одного на трассе. Он решил вернуться домой в Батайск и пошел вдоль дороги, где я его и подобрала», — рассказала местная жительница, оказавшая помощь мальчику.

По словам женщины, у ребёнка не было с собой мобильного телефона, поэтому сообщить о случившемся родителям он не мог.