Тайбэй, , 12:13 — REGNUM Трое рыбаков из Индонезии стали жертвами обрушения пролета моста в провинции Тайваня Илань 1 октября, сообщает Sindonews.

«Спасательная операция продолжается. По меньшей мере 12 человек получили ранения, в том числе шесть филиппинских и трое индонезийских рыбаков», — говорится в заявлении национальной пожарной службы Тайваня.

Известно, что власти Тайваня создали центр чрезвычайной ситуации, а морская пехота и военно-морской флот помогают спасать пострадавших.

Ранее премьер-министр Тайваня Су Чженьчан попросил предпринять все усилия по спасению людей.

«Спасение жизней — мой приоритет», — написал премьер-министр в своем аккаунте в Facebook.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обрушение пролета моста в провинции Тайваня Илань произошло неожиданно и почти одновременно. В настоящее время причина крушения выясняется.

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