Новосибирск, , 12:08 — REGNUM Следователи завершили проверку, назначенную после падения в яму с кипятком матери с маленьким ребёнком. Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Новосибирской области, по результатам этой проверки было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью» (ст. 216 УК РФ).

Уже установлено, что вечером 17 сентября горячая вода из теплотрассы размыла грунт. Образовалась яма с кипятком, куда упала 32-летняя женщина с годовалым ребенком.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства. Расследование дела продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 сентября в Новосибирске женщина с ребёнком получили ожоги, провалившись в яму с кипятком. Они шли по тротуару в Центральном районе города, когда асфальт провалился.

Прокуратура и СКР назначили проверки.

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