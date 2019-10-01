Чебоксары, , 12:03 — REGNUM В Чувашии вынесен приговор в отношении главы администрации Новочурашевского сельского поселения Ибресинского района по ч. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Он отделался штрафом в размере 130 тыс. рублей, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по республике.

Установлено, что по поручению главы администрации была изготовлена фиктивная выписка из похозяйственной книги, которая удостоверяла право собственности родственника чиновника на участок площадью около 3 тыс. кв метров в одной из деревень. Имея на руках выписку, сведения которой не соответствовали действительности, родственник главы администрации смог зарегистрировать право собственности на участок, который ранее принадлежал муниципалитету.

«Причастность осужденного к инкриминированным деяниям подтверждается показаниями свидетелей и другими материалами уголовного дела», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, чувашским чиновникам нередко удается проворачивать сомнительные махинации с земельными участками. Однако самым резонансным преступлением такого рода отличился глава администрации Бичуринского сельского поселения Марпосадского района. По версии следствия, в октябре 2016 года обвиняемый без обязательного проведения торгов незаконно передал в аренду коммерческой организации три земельных участка общей площадью свыше 1,5 млн кв. метров, а в январе 2017 года незаконно заключил договор купли-продажи участков, чья рыночная стоимость составляла около 20 млн рублей, по заведомо заниженной цене в размере около 750 тыс. рублей. Таким образом, цена была занижена более чем в 26 раз. Следствие оценило нанесённый бюджету поселения ущерб в 19,2 млн рублей.