Барнаул, , 11:56 — REGNUM Алтайский край, несмотря на начало отопительного сезона и значительное похолодание, так и не смог пока решить все проблемы. О том, что более 10 котельных отключены в регионе из-за долгов перед энергетиками извещает сегодня, 1 сентября, «Вести-Алтай».

По данным алтайских журналистов, наиболее опасение вызывает сейчас ситуация в Смоленском районе, где обесточенными остаются большинство из отключенных котельных. В не лучшем положении находятся ещё три отопительные организации в других районах края.

«Что касается запаса угля, то в трёх районах Каменском, Смоленском и Первомайском его количество ниже нормативного запаса», — отмечают «Вести».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце августа 2019 года подготовка сибирских регионов к зиме стала поводом для проведения селекторного совещания у сибирского полпреда Сергея Меняйло. Тогда сообщалось, что из-за долгов энергетики отключили в Алтайском крае более 300 котельных.

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В конце сентября стало известно об отсутствии топлива в Змеиногорском районе.

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