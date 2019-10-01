Челябинск, , 11:51 — REGNUM В Челябинске под суд отдан 25-летний гражданин, который летом чуть не убил своего месячного сына. Об этом сообщает пресс-служба областного управления СКР.

Днём 10 июля с матерью ребёнка у него разыгралась ссора. В Металлургическом районе возле одного из домов гражданин, будучи пьяным, выхватил ребёнка из её рук и угрожал бросить на землю.

Женщина обратилась в полицию. При задержании гражданин бросил ребёнка, но сотрудник полиции сумел его поймать. Теперь ему грозит до 20 лет колонии.