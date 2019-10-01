Стокгольм, , 11:50 — REGNUM В Швеции во время военных учений танк Leopard не смог справиться с преодолением возвышенности, сообщает 1 октября «Военное обозрение».

Пройдя несколько метров «в гору», танк начинает сползать вниз. Экипаж боевой машины предпринял меры, чтобы танк не развернуло боком во время спуска задом. В результате танк скатился на исходную позицию, обошлось без пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года норвежские холода привели к поломкам военной техники НАТО на учениях Trident Juncture. Командование Североатлантического альянса отметило участившиеся поломки техники из-за низких температур.

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