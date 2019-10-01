Бердск, Новосибирская область, , 11:49 — REGNUM В Бердске пять садовых участков затопило нечистотами. Причина — пробитый коллектор.

Как пишет «Курьер.Среда.Бердск», комбинат бытовых услуг переключает стоки, сбрасывая давление в трубах, но фекалии до ночи будут вытекать естественным путем из канализации. После этого будут оценивать масштабы произошедшего.

Издание отмечает, что ЧП произошло на магистральном канализационном коллекторе диаметром 1000 мм, когда там работала подрядная организация МКУ «УКС» Бердска. Здесь строили водовод для переключения потребителей на централизованное водоснабжение.