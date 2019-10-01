Юргамышский район, Курганская область, , 14:50 — REGNUM В Курганской области перед судом предстанет 39-летний житель Юргамышского района, которого обвиняют в нарушение требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть женщины и троих детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Курганской области.

По данным следствия, в сентябре 2018 года мужчина самостоятельно провёл электричество в частном доме в селе Горохово Юргамышского района, где жил вместе с гражданской супругой и её тремя малолетними детьми. Электропроводка была проложена с нарушениями, по стене деревянного дома. В январе 2019 года в результате замыкания произошло возгорание деревянного жилого дома.

Погибли женщина и трое ее малолетних детей. Уголовное дело, возбуждённое против мужчины, отправлено в суд для рассмотрения по существу.