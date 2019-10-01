Махачкала, , 11:47 — REGNUM Подросток из Дагестана, находясь за рулем автомобиля Skoda Octavia, не справился с управлением и врезался в фонарный столб на одной из улиц Махачкалы. От полученных повреждений 16-летний водитель скончался на месте происшествия, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики.

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ДТП произошло накануне, 30 сентября, приблизительно в 20:30. Подросток в силу возраста не имел водительских прав.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта в Кизилюртовском районе Дагестана 14-летний подросток угнал машину друга его родителей и на одной из проселочных дорог сбил трех девочек, младшим из которых было по три года. К счастью, никто из детей серьезно не пострадал.