Богданович, Свердловская область, , 11:47 — REGNUM В Богдановиче восстановлена в должности администратора отдела по кинопоказу сотрудница кинотеатра «Совкино», ранее незаконно уволенная из учреждения культуры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления ФССП по Свердловской области.

Сотрудницу уволили за якобы не выполнение установленного руководством плана по продажам билетов в кинотеатр. Женщина оспорила данное решение начальства в суде, и её иск был удовлетворён. Суд обязал восстановить сотрудницу на работе в прежней должности.

Также на основании решения суда было возбуждено исполнительное производство. В итоге сотрудницу восстановили на работе после того, как судебный пристав-исполнитель уведомил о решении суда руководство кинотеатра и вручил требование о восстановлении женщины на работе, предупредив об уголовной ответственности за неисполнение решения суда.