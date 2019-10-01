Уфа, 1 октября 2019, 11:46 — REGNUM Сбытчик наркотиков в Уфе приговорен к 7 годам колонии строгого режима. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба приволжской транспортной прокуратуры.
Судом установлено, что 28-летнего житель Уфы устроился через интернет распространителем наркотиков. Весной текущего года он приобрел у устанавливаемого следствием «куратора» через тайник-закладку наркотики. Наркотические средства он расфасовал у себя дома и намеревался их сбыть.
Преступник был задержан сотрудниками ОКОН Уфимского ЛУ МВД России на транспорте в районе перегона «Уфа-Черниковка». В ходе личного досмотра у мужчины было изъято 24 пакетика с наркотиками синтетического происхождения.
Ещё 35 подобных пакетиков стражи порядка изъяли из тайников-закладок, которые он сделал ранее.
В ходе следствия и судебного заседания подозреваемый полностью признал свою вину.
В результате суд назначил мужчине наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.