Уфа, , 11:46 — REGNUM Сбытчик наркотиков в Уфе приговорен к 7 годам колонии строгого режима. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба приволжской транспортной прокуратуры.

Судом установлено, что 28-летнего житель Уфы устроился через интернет распространителем наркотиков. Весной текущего года он приобрел у устанавливаемого следствием «куратора» через тайник-закладку наркотики. Наркотические средства он расфасовал у себя дома и намеревался их сбыть.

Преступник был задержан сотрудниками ОКОН Уфимского ЛУ МВД России на транспорте в районе перегона «Уфа-Черниковка». В ходе личного досмотра у мужчины было изъято 24 пакетика с наркотиками синтетического происхождения.

Ещё 35 подобных пакетиков стражи порядка изъяли из тайников-закладок, которые он сделал ранее.

В ходе следствия и судебного заседания подозреваемый полностью признал свою вину.

В результате суд назначил мужчине наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.