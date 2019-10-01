Одинцово, Московская область, , 11:37 — REGNUM В Одинцовском городском округе задержали местного жителя, подозреваемого в сбыте наркотических средств. У задержанного изъяли 26 свертков с героином. Об этом 1 октября сообщается на портале ГУ МВД России по Московской области.

В результате розыскных мероприятий на улице Березовая в Одинцове задержали 41-летнего местного жителя, у которого при личном досмотре изъяли свертки с порошкообразным веществом общий весом 400 г. Как заявила глава пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, химическая экспертиза установила, что вещество является наркотическим средством героин. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ст. 30 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). В данный момент он заключен под стражу.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Ногинске полицейские задержали троих местных жителей, подозреваемых в незаконном сбыте наркотических средств через интернет.

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