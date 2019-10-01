Нью-Дели, , 13:08 — REGNUM В результате проливных дождей и их последствий в Индии погибли порядка 140 человек, об этом 1 октября сообщает Al Arabia.

По данным метеорологических служб Индии, осадки, выпавшие за текущий сезон, являются наиболее тяжелыми по своим последствиям с 1994 года.

Напомним, сезон муссонов обычно продолжается в Индии с июня по сентябрь, однако в этом году количество осадков и их продолжительность было несколько выше нормы.

Кроме того, проблемы с инфраструктурой, особенно в отдаленных от центра провинциях, также играют существенную роль в увеличении числа погибших и пострадавших от проливных дождей.

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