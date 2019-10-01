Улан-Удэ, , 11:26 — REGNUM Правоохранители в Улан-Удэ задержали иностранца, подозреваемого в убийстве соотечественника. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по Бурятии, ночью 1 октября в салоне внедорожника было обнаружено тело 29-летнего иностранного гражданина с признаками насильственной смерти.

По версии следствия, накануне вечером к 34-летнему подозреваемому приехал соотечественник-бизнесмен, который ранее занял крупную сумму и собирался вернуть деньги. Но во время разговора между собеседниками произошёл конфликт из-за финансовых разногласий, в ходе которой хозяин ударил гостя по голове.

«Затем злоумышленник взял нож и нанес им несколько ударов в шею своей жертвы, после чего при помощи топора расчленил тело потерпевшего, а затем ночью вынес из квартиры и загрузил в автомобиль покойного бизнесмена, на котором собирался вывезти в лесной массив и закопать. Затем он вернулся в квартиру за лопатой», — сообщили в СКР.

Однако в этот момент к его машине, мешавшей проезду подошёл владелец гаража и вызвал полицию. Прибывшие сотрудники Росгвардии осмотрели внедорожник, после чего задержали его хозяина. На его одежде были обнаружены следы крови, а в квартире — орудия преступления.

Было возбуждено уголовное дело. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения задержанного. «Байкал-Daily» сообщает, что оба иностранца являются гражданами Китая.

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