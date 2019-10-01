Бузулук, Оренбургская область, 1 октября 2019, 11:26 — REGNUM В Бузулукском районе Оренбургской области полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.
Несчастный случай со смертельным исъходом произошел вечером 30 сентября 185-ом километре трассы «Подъезд к г. Оренбургу от а/д М5 «Урал». Автомобиль «Хундай», двигаясь в сторону Самары, сбил пешехода.
По данным правоохранителей, мужчина шел по правой полосе проезжей части в попутном направлении. До приезда скорой помощи пешеход скончался. Установлено, что погибший 34-летний мужчина являлся жителем Волгодонска.