Дили, , 11:25 — REGNUM Правительство Восточного Тимора объявило о зафиксированных случаях африканской чумы свиней в стране, передает информагентство Antara.

В министерстве сельского хозяйства страны сообщили, что африканская чума свиней убила 405 голов, принадлежащих домашним фермерам в Дили.

Напомним, африканская чума свиней — это вирус, который не вреден для человека, но смертелен для свиней. До сих пор нет вакцины, которая может предотвратить передачу вируса. В Азии чума свиней впервые была зафиксирована в Китае более года назад, затем она распространилась на Камбоджу и Вьетнам.

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