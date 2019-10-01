Самара, , 11:29 — REGNUM Директор предприятия, обвиняемый в даче взятки, предстанет перед судом в Самаре. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, летом текущего года руководитель одного из предприятий дал взятку в размере 200 тысяч рублей полицейскому за не привлечение к ответственности за нарушение законодательства в сфере реализации алкоголя.

Отмечается, уголовное дело было направлено в федеральный суд Промышленного района города Самары для рассмотрения по существу.