Гуттаринг, , 11:20 — REGNUM Утром 1 октября в австрийском поселке Гуттаринг (федеральная земля Каринтия) перед жилым домом прогремел взрыв. Серьезно пострадала молодая женщина, ее жизнь под угрозой, пишет газета Kronen Zeitung.

Как установила полиция к данному моменту, 27-летняя мать троих детей услышала звонок в дверь и обнаружила перед домом посылку. При распаковке произошла детонация. Женщина госпитализирована с ожогами в критическом состоянии. Взрыв повредил окна, фасад здания и стоявшие поблизости автомобили. Дети в этот момент находились в доме.

Полиция подозревает в отправке заминированной посылки бывшего супруга пострадавшей. Известно, что он увлекается оружием.

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