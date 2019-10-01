Биробиджан, , 11:19 — REGNUM Ликвидация последствий наводнения продолжается в Биробиджане, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Во вторник, 1 октября, центр гигиены и эпидемиологии провёл дезинфекцию 18 питьевых колодцев, доведя количество очищенных колодцев до 83.

Продолжается работа комиссии по признанию пострадавшими от паводка жителей Биробиджана. С начала введения ЧС уже отработано 1 056 заявлений, обследовано 1 040 приусадебных участков.

Как сообщало ИА REGNUM, вода стала отступать из населённых пунктов ЕАО, специалисты фиксирует падение уровня воды.