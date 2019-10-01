Уфа, , 11:15 — REGNUM В Башкирии в 2019 году зафиксировано увеличение количества пожаров на балконах и лоджиях. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба администрации Уфы.

По сообщению чиновников, в 2016 и 2017 годах в республике произошло 53 и 54 пожаров на балконах и лоджиях соответственно. В 2018 горели 48 балконов и лоджий.

А в 2019 году уже произошло 69 пожаров.

Отмечается, что курить законом не запрещено, за свою халатность приходится расплачиваться непомерно высокой ценой.

Напомним, что в сентябре 2019 года постановлением правительства России были внесены изменения в правила противопожарного режима РФ. Согласно принятым изменениям, если в результате нарушений правил возник пожар, то правонарушителю грозит наказание в виде предупреждений и штрафов для физических лиц в размере от 3 до 5 тыс. рублей.

Помимо этого, если из-за брошенного окурка или отлетевшей искры из мангала сгорит, например, балкон или несколько квартир, то это может привести к уголовному наказанию.