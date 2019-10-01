Кабул, , 11:06 — REGNUM В результате террористического акта в Афганистане погибли по меньшей мере 11 сотрудников правопорядка, об этом 1 октября сообщает Al Arabia.

Инцидент произошел на севере страны в провинции Балх, ответственность за преступление взяли на себя боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По данным представителя губернатора провинции Мунира Ахмада Фархада, нападение началось рано утром, столкновения между полицией и террористами продолжается до сих пор.

Напомним, движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возникло в среде афганских пуштунов. Боевики сражаются за создание государства на основах шариата.

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