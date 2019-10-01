Тула, , 10:55 — REGNUM Бывший начальник Управления ГИБДД по Тульской области Михаил Есаков, обвинявшийся в превышении должностных полномочий, избежал уголовной ответственности. Центральный районный суд Тулы рассмотрел дело эс-руководителя УГИБДД в закрытом судебном заседании накануне, 30 сентября.

По информации на сайте суда, судья принял решение прекратить уголовное дело в отношении Есакова, ему была назначена уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, сумма не указана.

Михаил Есаков обвинялся в том, что совершал поездки из Тулы в Рязань по личным делам на служебном автомобиле — с мигалками. По данным, которые публиковались ранее, во время этих поездок было совершено нарушений ПДД на более чем 600 тыс. рублей.