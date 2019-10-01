Калуга, 1 октября 2019, 11:29 — REGNUM Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поставил на контроль ход доследственной проверки, организованной после травмы инвалида в Калуге, сообщает 1 октября корреспондент ИА REGNUM по информации официального представителя СК России Светланы Петренко.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин
Sledcom.ru

По предварительным данным, 19 сентября33-летний житель Калуги, являющийся инвалидом второй группы, проезжал на велосипеде по одной из улиц микрорайона Правобережье и провалился в открытый котлован с коммуникациями теплосети. Глухонемой мужчина не мог позвать на помощь, однако ему удалось самостоятельно выбраться и прийти домой. Пострадавший был доставлен в больницу, где ему сделали операцию.

Александр Бастрыкин поручил калужским следователям детально разобраться в обстоятельствах произошедшего, потребовав в кратчайшие сроки при наличии законных оснований дать правовую оценку действиям должностных лиц, причастных к нарушению прав граждан.