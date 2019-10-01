Полевской, Свердловская область, , 10:54 — REGNUM В Полевском задержан скрывавшийся от правосудия гражданин, ранее осуждённый за сбыт наркотиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.

Осуждённый скрывался у своей сожительницы и был задержан в ходе совместной операции сотрудников ГУФСИН и сыщиков уголовного розыска Полевского.

Отметим, что в мае 2019 года задержанный был приговорён к восьми годам лишения свободы по ст. 228.1 УК РФ. Однако подсудимый на оглашение приговора не явился, после чего его объявили в розыск.

Как сообщало ИА REGNUM, также в отношении ранее осуждённого гражданина возбуждено и расследуется уголовное дело по подозрению в серии разбойных нападений, краж и мошенничестве. По версии органов дознания, он и его подельник, представлялись сотрудниками полиции заходили в квартиры к потерпевшим, после чего путём обмана или угроз завладевали деньгами и ценным имуществом граждан. Для убедительности, подозреваемые надевали одежду, имитирующую служебную форму сотрудника полиции и кобуру с травматическим пистолетом.

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