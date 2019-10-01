Чита, , 10:45 — REGNUM Лесные пожары, с которыми, согласно данным ФБУ «Авиалесоохрана», справились в России, возникли вновь. Судя по официальным данным этого федерального ведомства, накануне, 30 сентября, в стране удалось потушить один пожар, возникший на одном гектаре лесной площади, а на 1 сентября горит уже 10 гектаров леса в Забайкальском крае.

«На тушении лесных пожаров задействован 31 человек, восемь единиц техники, 13 воздушных судов на мониторинге», — поясняют в лесоохране.

Как уже сообщало ИА REGNUM, том 2019 года больше всего природных пожаров находилось в Сибири и на Дальнем Востоке, а дымовой шлейф от них ощутили жители сразу трёх регионов — Уральского, Сибирского и Дальневосточного.

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