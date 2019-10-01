Санкт-Петербург, , 10:53 — REGNUM Утреннее ЧП 1 октября частично заблокировало движение поездов на синей (второй) линии Петербургского метрополитена. Как сообщили очевидцы в соцсетях, на станции «Технологический институт 2» человек упал на рельсы, из-за чего движение составов в сторону станции «Купчино» было остановлено.

Петербуржцы, находившиеся в это время на станции, отмечают, что с платформы упала пожилая женщина. «Там бабушке стало плохо и она упала на пути», — пишет «Дарья Григорьян».

«Бабушке лет 80, может голова закружилась, хорошо, что жива и не сломалась <…> Подняли бабушку, жива», — добавляет пользователь «Анна Рева».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября юноша упал под поезд с платформы станции метро «Площадь Александра Невского». Голову и тело пришлось доставать с рельсов по частям. Погибшим оказался 18-летний студент-первокурсник.

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