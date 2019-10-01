Феодосия, Крым, , 10:43 — REGNUM Три человека погибли в результате лобового столкновения двух автомобилей в Крыму в районе Феодосии. Об этом 1 октября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

«Утром на автодороге Симферополь — Керчь в районе посёлка Приморское произошло дорожно-транспортное происшествие с участием «Лады Приора» и Kia Optima, зарегистрированного в одной из стран ближнего зарубежья. В результате аварии погибли три человека, ещё пятеро пострадали», — отметили в МВД.

По предварительным данным, водитель «Лады» выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с Kia.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 30 сентября служебная машина министра ЖКХ Крыма попала в ДТП на улице Калинина в Симферополе, водитель и пассажиры автомобиля скрылись с места происшествия. Позже официальный представитель министерства заявил об угоне автомобиля.

Об этом: В Симферополе разбили машину министра ЖКХ Крыма