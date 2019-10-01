Благовещенск, , 10:44 — REGNUM Выступая в Красноярске на совещании по вопросам прокурорского надзора в лесопользовании, генеральный прокурор России Юрий Чайка несколько раз упомянул Амурскую область, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Так, он отметил, что Приамурье входит в число нескольких регионов, которые более всего в этом году подверглись лесным пожарам. Чайка отметил, что в этих субъектах состояние сил и средств пожаротушения не соответствуют нормативным требованиям, а инвесторы не спешат реализовывать лесоустроительные проекты. Также он рассказал, что особую обеспокоенность прокуроров вызывает состояние законности в лесной сфере в границах особо охраняемых природных территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, для борьбы с лесными пожарами массово используется авиация. Зачастую другими средствами потушить огонь не возможно.