Уфа, , 10:36 — REGNUM Пожар в парке «Волшебный мир» Уфы был потушен представителями уфимского пожарно-спасательного гарнизона. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии.

Сообщение о возгорании киоска в парке «Волшебный мир» на проспекте Октября в г. Уфе поступило на пульт спасательной службы утром 1 октября.

На место оперативно прибыли 9 пожарных на 2 единицах техники, а также сотрудники полиции и медицинские работники.

Прибыв на место происшествия, пожарные установили, что горит киоск размером 2×3 метра. В результате пожар был ликвидирован.

Отмечается, что погибших и пострадавших нет. Сейчас сотрудники МЧС устанавливают причины пожара.