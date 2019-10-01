Воронеж, , 10:29 — REGNUM Подпольную лабораторию по производству амфетамина ликвидировали в Воронеже сотрудники УНК ГУ МВД России по Воронежской области и регионального УФСБ, сообщила 1 октября корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова. Правоохранители задержали местных жителей 26 и 30 лет по подозрению в участии в преступной группе.

Нарколаборатория, согласно предварительной информации, действовала с ноября 2018 по февраль 2019 года: она расположилась в одном из гаражных боксов на проспекте Патриотов. Оборудование подозреваемые приобрели через интернет, там же — и «рецепты» изготовления, через интернет наркотики и сбывали.

При обыске было обнаружено и изъято 7 кг 742,777 грамма амфетамина, приготовленного к сбыту, а также химические вещества и оборудование.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве и сбыте наркотических средств, им грозит максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.